ارتفاع اسعار الذهب في ظل تراجع الدولار

صعد الذهب في التعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1842.90 دولار للأونصة، ، وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 1845.30 دولار، وتراجع الدولار إلى قرب أدنى مستوى في أسبوعين مقابل منافسيه.ومن المتوقع تمرير مشروع قانون مساعدات في الكونغرس بقيمة 1.9 تريليون دولار يقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، على الرغم من معارضة الجمهوريين لحجم هذه المساعدات.