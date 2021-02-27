المنافذ: جهات متضررة تعمل على بث اخبار ملفقة بينها تراجع الارساليات

أكدت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، وجود "جهات متضررة" تعمل على بث اخبار ملفقة بينها تراجع عدد الارساليات وخلو المنافذ من البضائع.

وقالت الهيئة في بيان، إنها "تعمل ووفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، على تسهيل الإجراءات في جميع المنافذ الحدودية وفق القوانين النافذة والضوابط، الا انها ومع شديد الأسف تلاحظ ان هناك جهات متضررة من هذه الإجراءات القانونية التي تمنع هدر المال العام، تعمل على بث شائعات مغرضة واخبار ملفقة".

وأضافت "من بينها تراجع في عدد الارساليات وان المنافذ الحدودية خالية من البضائع، أو تروج في الوقت ذاته لاخبار غير صحيحة عن تكدس للشاحنات"، مؤكدة أن "هذه الأخبار العارية عن الصحة تكشف حجم التناقض والارباك التي وقعت فيه هذه الجهات بعد أن احكمت هيئة المنافذ الحدودية قبضتها على المفسدين والمنتفعين على حساب قوت الشعب العراقي وهذا الأمر جاء بمتابعة مستمرة من قبل حكومة الكاظمي".



واشارت الهيئة الى أن "عدد الارساليات لشهر شباط ٢٠٢١ الجاري بلغت ٣٥٣٣٣ لجميع المنافذ الحدودية"، مضيفة "اما الايراد شهر شباط لمدة ٢٦ يوما فقد بلغ ٩٠ مليار دينار عراقي، ورغم وجود الحظر الشامل وانتشار السلالة الجديدة لفايروس كورونا، الا ان المنافذ الحدودية تؤكد مضيها في انجاح ملف المنافذ وكبح جماح الفاسدين".