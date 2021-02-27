الكهرباء تعلن قرب ادخال محطات توليدية للوصول لإنتاج 22 ألف ميغاواط

اعلنت وزارة الكهرباء، السبت، عن قرب ادخال محطات توليدية للوصول إلى معدل إنتاج 22 ألف ميغا واط.



وقالت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، "هناك مساع من قبل وزارة الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة واعتماد الطاقة الشمسية والطاقات البديلة لتدوير النفايات"، مؤكدة "إحالات الطاقة البديلة في الجولة الأولى تمت بعد دراسة العروض الفنية والتجارية بواقع 755 ميغا واط في 5 محافظات".

وأضافت أن "الجولة تسعى الى توليد الطاقة من خلال الطاقات الشمسية عبر نصب الواح شمسية"، متوقعاً أن "يبدأ العمل بالجولة الأولى في الصيف المقبل".

وأكدت الوزارة أن "نصب المشاريع سيوفر الطاقة وسيخفف من العبء على المنظومة الكهربائية"، مشيرة الى أن "سيتم ادخال محطات توليدية في الشهر الرابع للوصول إلى معدل إنتاج 22 ألف ميغا واط".

