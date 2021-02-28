وزارة النفط تفتتح محطة كبس الغاز الخامسة في حقل الرميلة الشمالية

وقال وزير النفط خلال افتتاحه محطة كبس الغاز الخامسة في حقل الرميلة الشمال بطاقة (60) مليون قدم مكعب قياسي باليوم ان "هذا المشروع يعد من المشاريع المهمة لاستثمار الغاز في حقل الرميلة والذي يضيف الكمية وهي المرحلة الاولى من المشروع المخطط له بطاقة (120) مليون قدم مكعب قياسي الى الانتاج الوطني".واشار الوزير الى ان "المحطة سترفد محطات الطاقة الكهربائية بكميات جيدة من الوقود فضلاًعن زيادة الانتاج من الغاز السائل والنفثا وغيرها من المنتجات الاخرى".