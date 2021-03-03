"اوبك+".. اجتماع لجنة المراقبة يختتم دون توصية بشأن انتاج النفط

اختتمت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف "أوبك+" اجتماعا، اليوم الأربعاء، دون إصدار توصية بشأن سياسة إنتاج النفط.



وقال مصدر بحسب وكالة "تاس"، إن مندوب السعودية، خلال اجتماع اللجنة التي تضم ثماني دول، رفض مبدئيا مناقشة أي خيارات محتملة دون إبداء جميع أعضاء التحالف رأيهم، قائلا: "أصبح كل شيء عالقا".

وأوضحت الوكالة أن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان صرح خلال اجتماع اليوم بأنه "قد يعلن عن اقتراح المملكة بشأن مستوى الإنتاج في نيسان خلال الاجتماع الوزاري المقرر عقده غدا الخميس، بعد الاطلاع على مواقف جميع الأطراف".

وأكد المصدر "غياب توافق بين أعضاء "أوبك+"، حيث لا تشارك السعودية تفاؤل بعض الأطراف بشأن الوضع في أسواق النفط في الربيع الجاري، فيما تبدي تلك الأطراف استعدادها لاستئناف مستوى الإنتاج في نيسان".