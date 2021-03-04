عقود خام "برنت" ترتفع أكثر من 3 دولارات للبرميل

وبحلول الساعة 15:57 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام "برنت" مرتفعة 3.04 دولار بما يعادل 4.7 بالمئة إلى 67.11 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.84 دولار أو 4.6 بالمئة مسجلا 64.12 دولار.وبدأ وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها اجتماعا في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش للبت في سياسة الإنتاج.وقال مصدر في "أوبك+" لوكالة "رويترز" اليوم إن السعودية تدرس تمديد خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لمدة شهر واحد حتى نهاية أبريل المقبل.