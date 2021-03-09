النفط يرتفع وتوقعات بانتعاش الاقتصاد العالمي

لكن ارتفاع الدولار وتراجع المخاوف من تعطل الإمدادات من السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بعد هجوم على منشآتها التصديرية أوقف مكاسب الأسعار.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ايار بمقدار 57 سنتًا، أو 0.84٪، إلى 68.82 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:13 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل نيسان 52 سنتًا ، أو 0.78٪ ، إلى 65.56 دولارًا للبرميل.وارتفعت أسعار خام برنت يوم الاثنين فوق 70 دولارا للبرميل بعد أن أطلقت قوات الحوثي اليمنية طائرات مسيرة وصواريخ على قلب صناعة النفط السعودية ، بما في ذلك منشأة أرامكو السعودية في رأس تنورة الحيوية للصادرات البترولية.جاءت الهجمات بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفائهما المنتجين للنفط، المعروفين باسم أوبك + ، الأسبوع الماضي على الالتزام على نطاق واسع بتخفيضات الإنتاج على الرغم من ارتفاع أسعار الخام.قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الاثنين إن حزمة مساعدات فيروس كورونا التي قدمها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار ستوفر موارد كافية لتغذية انتعاش اقتصادي أمريكي "قوي للغاية". لا يزال يتعين على مجلس النواب تمرير نسخة مجلس الشيوخ من الحزمة لتصبح قانونًا.وأظهر استطلاع أولي يوم الاثنين أن مخزونات النفط الخام والمنتجات المكررة في الولايات المتحدة قد تراجعت على الأرجح الأسبوع الماضي ، مع انخفاض مخزونات نواتج التقطير للأسبوع الخامس على التوالي.