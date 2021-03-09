بالوثيقة.. إحالة مدير عام مصرف الرافدين إلى التحقيق بسبب تهم فساد

وجاء في وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، مذيلة بتوقيع وزير المالية، أنه "استنادا للصلاحيات المخمولة وفق المادة 17 أولاً من قانون انضباط موظفي الدولة الوقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 قررنا سحب حسين علي محيسن مدير عام مصرف الرافدين / وكالة وإحالته إلى التحقيق لقيامه بتوقيع عقد مع احدى شركات الدفع الالكتروني دون استكمال الاجراءات القانونية".وجاء في الوثيقة ايضا "تكليف بلال صباح حسين مدير عام المصرف الصناعي بتمشية أمور المصرف المذكور لحين الانتهاء من التحقق".