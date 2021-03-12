على الرغم من تراجعها .. اسعار النفط تلامس 70 دولارا

و تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 11 سنتًا أو 0.2٪ إلى 69.52 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0403 بتوقيت غرينتش بينما تراجعت العقود الأمريكية. وكان خام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل عند 65.83 دولارًا للبرميل ، بانخفاض 19 سنتًا ، أو 0.3٪.ويمضي برنت في اتجاه تحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع الثامن بعد أن لامس أعلى مستوى في 13 شهرًا يوم الاثنين في أعقاب الهجمات على منشآت نفطية سعودية.وتعززت المعنويات أيضًا من قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ، المجموعة المعروفة باسم أوبك + ، في وقت سابق هذا الشهر بإجراء تخفيضات الإنتاج إلى حد كبير في أبريل.وكان المستثمرون يضخون الأموال في سلع مثل النفط مع توقعات بانتعاش الطلب في النصف الثاني من العام مع نمو الاقتصاد العالمي ، في حين أن الانتشار الواسع للقاحات ضد جائحة COVID-19 يسمح لمزيد من الناس بالسفر هذا الصيف.