النفط يتأرجح بين ارتفاع وانخفاض

سجل نفط خام البصرة الخفيف اليوم الثلاثاء، انخفاضا في سعره فيما ارتفع خامه الثقيل بعد افتتاح أمس الاثنين.
وانخفض نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 68.82 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 0.78%عن يوم الخميس الماضي.
فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 66.40 دولارا للبرميل بأرتفاع بلغ نسبته 0.79%.
وسجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 68.90 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 68.86 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 67.24 دولارا للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 67.51دولارا، والكويت الكويتي 68.56 دولارا، وجيراسول الانغولي 67.93 دولارا.
وكانت أسعار النفط العالمية قد انخفضت اليوم ليسجل خام برنت 68.31 دولارا، وخام غرب تكساس الى 64.81 دولارا.