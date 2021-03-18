أسعار النفط تهوي بأكثر من 9 بالمئة عالمياً

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى ما دون 62 دولارا للمرة الأولى منذ 11 فبراير.ونقلت وكالة "رويترز" عن محلل الأسواق إدوارد مويا أن "أسعار الخام تهبط للجلسة الخامسة على التوالي مع تنامي المخاوف من صيف غير عادي في أوروبا.. تشهد أوروبا ثالث أسبوع على التوالي من تزايد إصابات كوفيد-19 مع استمرار المعوقات على صعيد اللقاحات".وحد تباطؤ بعض حملات التطعيم واحتمال فرض مزيد من القيود للسيطرة على الجائحة من توقعات انتعاش استهلاك الوقود.