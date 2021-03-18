المالية النيابية: موازنة 2021 جاهزة للتصويت

وقال السامرائي في بيان، إن "رئاسة مجلس النواب عقدت اليوم اجتماعاً هاماً ضم اللجنة المالية ورؤساء الكتل السياسية في البرلمان، لإكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021".وبيّن السامرائي أن "الموازنة جاهزة للتصويت متى ما تم عرضها على مجلس النواب وأن فقرة واحدة تتعلق بإقليم كردستان مازالت تحتاج إلى توافق سياسي بين الكتل السياسية"، مشيراً إلى أن "قانون الموازنة سيعرض في الجلسة المقبلة للبرلمان للتصويت عليه، وأن اللجنة ستعقد اجتماعاً اخر قبيل جلسة البرلمان في محاولة أخيرة لتطويق الخلافات حول تلك الفقرة".