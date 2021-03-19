احالة اكثر من 100 مشروع استثماري للتنفيذ في ذي قار

وقال رئيس الهيئة حميد الحصونة في تصريح تابعته السومرية نيوز،إن "هيئة استثمار ذي قار احالت 102 من المشاريع للتنفيذ وهي في تخصصات خدمية وسياحية وانتاجية".واشار الى ان "هذه المشاريع ستساهم في توفير فرص عمل لابناء المحافظة وتحرك الاقتصاد المحلي اضافة الى تقديم الخدمات للمواطنين"، لافتا الى أن "الهيئة تنجز سنويا خمسة مشاريع، وانها تمارس عملها في المراقبة والمتابعة للاسراع في انجاز المشاريع وحسب الخطة المتفق عليها".