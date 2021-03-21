السعودية تعلن تراجع ارباح ارامكو بنسبة 44 بالمئة

وكشفت الشركة السعودية بحسب رويترز، ان "ذلك يأتي نتيجة ضغوط على الطلب من جراء جائحة كورونا، حيث انخفض صافي الربح إلى 183.76 مليار ريال سعودي (نحو 49 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 كانون الاول الماضي (عام 2020)، مقارنة مع 330.69 مليار في العام السابق (عام 2019)".وأشارت، إلى أن "المحللين توقعوا أن يبلغ صافي ربح أرامكو 186.1 مليار ريال سعودي في 2020، وفقا لمتوسط التقديرات على "رفينيتيف أيكون".