لجنة نيابية تكشف حجم تخصيصات تنمية الأقاليم في الموازنة

أعلنت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن أربعة تريليونات تخصيصات تنمية الأقاليم في الموازنة.



وقال عضو اللجنة محمود الكعبي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إنه "حصلت زيادة بتخصيصات تنمية الأقاليم من تريليونين إلى اربعة تريليونات، كما أن مبالغ البترودولار أيضاً زادت من 500 مليار إلى تريليون، وكذلك هناك تخصيصات المنافذ الحدودية والمنظمات الدولية".

وأضاف الكعبي، أن "بعض المحافظات أخذت خصوصية من ناحية التخصيصات، ومنها ذي قار بسبب وضعها حيث خصص لها صندوق بنحو 300 مليار، فضلاً عن تخصيصات تنمية الأقاليم وغيرها"، مشيراً إلى أن"صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة كذلك تمت زيادته".

وتابع أن "أغلب تخصيصات المحافظات هي للمشاريع المستمرة وبنسبة 70% لإكمال إنجازها، بينما تكون التخصيصات المتبقية للمشاريع المستحدثة".