العقود الآجلة الأمريكية للغاز ترتفع بنحو2%

وبعد أربعة أسابيع متتالية من الهبوط، صعدت عقود الغاز لأقرب استحقاق 4.7 سنت، أو 1.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 2.582 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 12 مارس.وعلى الرغم من مكاسب اليوم، فإن العقد ما زال منخفضا بنحو 22 بالمئة منذ أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 3.3416 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية أثناء الموجة الشديدة البرودة التي ضربت ولاية تكساس في منتصف فبراير وفقا لرويترز.