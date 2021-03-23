ضعف الطلب على الوقود يتسبب بانخفاض اسعار النفط

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم مايو 71 سنتًا أو 1.12٪ إلى 60.86 دولارًا للبرميل في الساعة 05:49 بتوقيت جرينتش.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 78 سنتًا أو 1.21٪ إلى 63.84 دولارًا ، متخلية عن مكاسب بلغت 9 سنت في الجلسة السابقة.من المتوقع أن تمدد ألمانيا، أكبر مستهلك للنفط في أوروبا ، القيود المفروضة على التسوق والسفر حتى نيسان لاحتواء الموجة الثالثة من إصابات COVID-1، مما دفع الاقتصاديين إلى خفض توقعات النمو الخاصة بهم، وهناك تخوف من موجة ثالثة من الاصابات قد تضرب أوروبا.وخفضت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب على الخام في عام 2021 بمقدار 2.5 مليون برميل يوميًا، في حين توقعت وكالة معلومات الطاقة أن يتجاوز المعروض النفطي العالمي الطلب في النصف الثاني من عام 2021.كما خفضت نيجيريا، أكبر منتج للنفط في إفريقيا، يوم الاثنين أسعار البيع الرسمية للشحنات التي يتم تحميلها في أبريل، مما يشير إلى أن الموردين يحاولون تشجيع المبيعات. وما تزال أنغولا، ثاني أكبر منتج في القارة والمورد الرئيسي للصين، لديها بعض شحنات أبريل التي ما تزال غير مباعة، مما يشير إلى عدم اهتمام المصافي الصينية.