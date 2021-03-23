قرارات حكومية.. صرف رواتب لعقود الكهرباء وحصة تموينية خلال رمضان

صوت مجلس الوزراء، الثلاثاء، على صرف "جزء" من رواتب عقود وزارة الكهرباء، وحصة تموينية ببداية شهر رمضان.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم خلال مؤتمر صحافي، إن "الحكومة متجاوبة مع الاجتهادات في البرلمان بقضية الموازنة"، مشيراً الى أن "الحكومة قدمت رؤيتها الإصلاحية بالموازنة استناداً للورقة البيضاء".

وأضاف أن "إصابات كورونا في تصاعد وخاصة بالقرى والأرياف"، مؤكداً أن "العراق سيستلم خلال اليومين المقبلين وجبة جديدة من لقاحات كورونا".

ولفت الى أن "مجلس الوزراء صوت على صرف جزء من رواتب عقود الكهرباء"، مشيراً الى "تخصيص حوالي 261 مليار دينار كمستحقات للفلاحين ستسلم بالأيام القليلة المقبلة".

وتابع ناظم أن "حصة تموينية ثانية كاملة ستوزع مع بداية شهر رمضان".



