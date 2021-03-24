المركزي العراقي يطلق قرض الـ15 مليون دينار

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "البنك المركزي قرر تخصيص قرض الـ 15 مليون دينار، فقط للمواطنين الموطنة رواتبهم في المصارف والذين لا تتجاوز رواتبهم مع المخصصات اكثر من مليون دينار"، مشيرا إلى أن "البنك المركزي خصص هذا القرض لدعم شرائح المجتمع المختلفة وتحديدا أصحاب الرواتب الدنيا والمتوسطة وعن طريق المصارف الحكومية والخاصة".وأضاف، أن "القرض يشمل جميع الموظفين في القطاع الخاص والعام، وبشرط ان يكونوا موطنين رواتبهم، وهو لا يشمل العاملين في القطاع الموازي، موضحا أن مبلغ تسديد قسط القرض يجب ان لا يكون اكثر من نصف الراتب الذي يتقاضاه المستفيد".ولفت إلى أن "قرض الـ 15 مليون دينار بدون فائدة وانما بعمولة إدارية تبلغ 4٪ تستقطع مرة واحدة".