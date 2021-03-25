أسعار صرف الدولار والمعادن الثمينة في الأسواق المحلية

اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 145,000
سعر شراء الدولار 144,000
تقريبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2,470,000 تومان
تقريبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 118,18 دولار
100 باوند 136,85 دولار
100 دولار 797,10 ليرة تركية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1734,86$
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 63,36 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 59,98 دولار