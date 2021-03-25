تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار والمعادن الثمينة في الأسواق المحلية، لليوم الخميس.



سعر بيع الدولار 145,000

سعر شراء الدولار 144,000

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار 2,470,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 118,18 دولار

100 باوند 136,85 دولار

100 دولار 797,10 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1734,86$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 63,36 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 59,98 دولار



اسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار 145,000سعر شراء الدولار 144,000تقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار 2,470,000 تومانتقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو 118,18 دولار100 باوند 136,85 دولار100 دولار 797,10 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1734,86$ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت 63,36 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي 59,98 دولار