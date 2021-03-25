الذهب يرتفع بفعل مخاوف الفيروس في أوروبا

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1736.51 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:33 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1736.50 دولاراً للأوقية.ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، الذي عادة ما يرتفع بفعل التحفيز واسع النطاق الذي يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي.وأشار أعضاء في مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ رفع أسعار الفائدة اعتمادا على النتائج الاقتصادية وإنه لن يقلص سياسته النقدية الميسرة حتى يشهد تحسنا فعليا.وحد من مكاسب الذهب قفزة سجلها مؤشر الدولار لقمة جديدة في أربعة أشهر بفعل مخاوف بشأن تمديد إجراءات العزل العام الاقتصادية في أوروبا وزيادة محتملة للضرائب في الولايات المتحدة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2631.91 دولاراً وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1170 دولارا.وصعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 25.12 دولاراً، بعد أن نزلت لأدنى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين مسجلة 24.93 دولاراً في وقت سابق من الجلسة