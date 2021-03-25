الشمري يدعو لتصدير المنتجات الزراعية الفائضة الى الخارج

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقته "السومرية نيوز" ان السوق العراقية ومنذ سنوات عدة مفتوحة لاغلب منتجات الدول العربية والاقليمية والعالمية الجيدة منها والرديئة.مضيفاً أن الفترة الماضية لم تشهد تحركا عراقيا فاعلا لرفد الموازنة بأموال جديدة عبر تصدير الفائض من منتجاتنا الزراعية لاسواق جديدة وعدم اقتصارها على اسواق قليلة.ودعا الشمري الحكومة لتضمين تصدير الفائض من منتجاتنا باي اتفاقية تعقدها ان كان مع الاردن ومصر او مع دول عربية واقليمية اخرى ودولية خاصة وان العراق يتمتع بمنتجاته المميزة والمطلوبة في الاسواق العالمية كالتمور وانواع من الفواكه والخضر.