الجمارك الإيرانية: العراق ثاني أكبر المستوردين للسلع الإيرانية

وأوضح أشرفي خلال تصريح لوسائل إعلام إيرانية، أن "صادرات السلع في السنة المنتهية بلغت 112 مليون طن بقيمة 34.256 مليار دولار وكان أهمها البنزين والغاز الطبيعي والبولي اثيلين والبروبان ومنتج الفستق".وأشار إلى أن الصين تصدرت قائمة الأسواق المستوردة بـ 26.6 مليون طن بقيمة 8.9 مليار دولار وحل العراق ثانيا بـ 25.6 مليون طن بقيمة 7.3 مليار دولار والامارات ثالثا بـ 15.2 مليون طن بقيمة 4.6 مليار دولار وتركيا رابعا بـ 6.3 مليون طن و2.5 مليار دولار وافغانستان خامسا بـ 7 ملايين طن و2.2 مليار دولار.وأضاف أن "اجمالي صادرات إيران للصين والعراق والامارات وتركيا وافغانستان بلغ 25.7 مليار دولار".من جهة ثانية أكد رئيس مصلحة الجمارك الايرانية بلوغ الواردات 34.4 مليون طن بقيمة 38.4 مليار دولار، واستحواذ السلع الاساسية على 23.1 مليون طن من هذا الاجمالي.