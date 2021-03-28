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أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية لليوم الأحد
اقتصاد
2021-03-28 | 02:38
المصدر:
السومرية نيوز
11,220 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الأحد بحسب رصد مختصين.
بغداد - بورصة الكفاح
144,600
-----------
السعر في الصيرفات ( تقريبي)
144,000
145,000
------------
البصرة /بورصة
144,400
------------
اربيل / بورصة
144,900
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