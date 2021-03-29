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اسعار النفط تتراجع والمنتجون يأملون الارتفاع مجددا

اقتصاد

2021-03-29 | 02:13
اسعار النفط تتراجع والمنتجون يأملون الارتفاع مجددا
1,377 مشاهدة

تراجعت اسعار النفط مع قيام فرق الإنقاذ بإعادة تعويم السفينة العملاقة التي كانت تغلق قناة السويس، ووزن التجار في تأثير الإغلاق المتجدد على الطلب العالمي قبل اجتماع سياسة أوبك+.

لا يزال النفط يستعد لإغلاق مكاسب ربع سنوية رابعة على التوالي هذا الأسبوع، مدعومة بقيود الإمدادات المستمرة التي فرضتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، والتفاؤل بأن الطلب العالمي سيتوسع مع إطلاق لقاحات فيروس كورونا.

لكن استمرار ثلاث خسائر أسبوعية لخامي برنت وغرب تكساس أدى إلى تراجع أداء الخام، مما أدى إلى تكهنات بأن أوبك + ستمتنع مرة أخرى عن تخفيف القيود عندما يجتمع الوزراء في الأول من أبريل.
وقالت فاندانا هاري، مؤسسة فاندا إنسايتس لاستشارات الطاقة: "مع وجود حالة عدم اليقين في السويس وأوبك + و ضبابية للطلب، فقد نشهد تقلبات مزاجية كبيرة وتقلبات عالية خلال اليوم".

ونزل نفط برنت 2.38 دولار او ما يعادل 2.14 بالمئة إلى 63.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:21 بتوقيت جرينتش، وهبط الخام الأمريكي 1.46 دولار أو 2.38 بالمئة إلى 59.55 دولار للبرميل، تم تداول مربان لتسليم يونيو عند 62.09 دولار للبرميل في بورصة أبوظبي للعقود الآجلة.

تسببت الأزمة في قناة السويس في تراكم كبير للسفن على جانبي الممر المائي الحيوي، ودفعت بعض السفن إلى تجنب الازدحام من خلال اتخاذ المسار الأطول والأكثر تكلفة حول إفريقيا، وزادت أسعار الناقلات مما عزز تكلفة شحن الخام حول العالم.

على الرغم من التقدم المحرز في اللقاحات، لا يزال جائحة Covid-19 يمثل تحديًا. ارتفعت الحالات العالمية للأسبوع الخامس، مع عودة ظهور العديد من الدول الأوروبية. ستدخل مدينة بريسبان، ثالث أكبر مدينة في أستراليا من حيث عدد السكان، إغلاقًا لمدة ثلاثة أيام، بينما طلبت ولاية ماهاراشترا الهندية - التي تضم مومباي - من السلطات الاستعداد لإغلاق آخر إذا لم يتم قمع أي انتعاش في آسيا أيضًا، عادت العاصمة الفلبينية أيضًا تحت قيود صارمة.

وتحظى الأسعار ببعض الدعم من التوقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها سيحافظون على مستويات إنتاج منخفضة عندما يجتمعون هذا الأسبوع.

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