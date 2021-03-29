أسعار النفط.. تقرير يرصد تقلبات الأسواق العالمية

وبحلول الساعة 10:48 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت مرتفعا 58 سنتا بما يعادل 0.9% ليصل إلى 65.15 دولارا للبرميل. وزاد الخام الأميركي 40 سنتا أو 0.7% مسجلا 61.37 دولارا للبرميل.وانخفض كلا العقدين أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.وقالت هيئة قناة السويس، بحسب تقرير لموقع الجزيرة، إن جهود الإنقاذ أثمرت التعويم الجزئي لسفينة حاويات عملاقة تسد المجرى الملاحي للقناة؛ مما يعزز الآمال في إعادة فتح الممر البحري قريبا بعد تكدس كبير للسفن عند مدخليه.لكن تعطل حركة الشحن البحري العالمية قد يستمر لأسابيع وربما لأشهر، وفق ما قالته شركات خطوط ملاحية كبرى.وقالت لويس ديكسون، المحللة في "ريستاد إنرجي" (Rystad Energy)، "حتى إذا غادرت السفينة (إيفر غيفن) القناة خلال أيام، فبعض التداعيات تظل متوقعة".وأضافت أن "تحميل النفط، فضلا عن بعض الطلب النفطي قد يتأثر مع اضطرار المصنعين للإغلاق أو وقف الإنتاج، لحين وصول البضائع المتأخرة إلى المصانع".وتأرجحت الأسعار تأرجحا حادا في الأيام القليلة الماضية مع محاولة المتعاملين والمستثمرين تقييم أثر إغلاق الممر التجاري الرئيس، والتداعيات الأوسع نطاقا لإغلاقات مكافحة فيروس كورونا.وتوقع جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى "أواندا" (OANDA)، استمرار تقلبات السوق.