النفط تعلن عن ارتفاع طفيف بانتاج الغاز المصاحب

وذكرت الوزارة في احصائية نشرتها على موقعها الرسمي وتابعتها السومرية نيوز، إن "انتاج الغاز المصاحب من قبل الشركات النفطية في عموم العراق خلال شهر شباط الماضي بلغ 2612 مقمق باليوم"، مبينة أن "المحروق بلغ 1315 مقمق باليوم".واوضحت، ان "انتاج شركة نفط الشمال والوسط من الغاز المصاحب بلغ 307 مقمق باليوم والمحروق منه بلغ 58 مقمق باليوم، في حين بلغ انتاج الغاز المصاحب من نفط البصرة وذي قار وميسان 2305 مقمق باليوم والمحروق 1275 مقمق باليوم".واشارت الى ان "انتاج العراق من الغاز الجاف بلغ 1227 مقمق يومياً، فيما بلغ انتاج الغاز السائل 6000 طن يوميا، حيث بلغ انتاج الغاز المصاحب من قبل الشركات النفطية في عموم العراق لشهر كانون الثاني الماضي 2580 مقمق يوميا".