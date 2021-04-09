الذهب يهبط بعد بيانات مبشرة من الصين

انخفضت أسعار الذهب اليوم إذ عززت بيانات اقتصادية قوية من الصين الآمال في تعاف سريع، بيد أن المعدن بصدد الارتفاع ما يزيد عن 1% في الأسبوع مع انخفاض الدولار وعوائد الخزانة الأمريكية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1748.81 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أول مارس الماضي عند 1758.45 دولار للأونصة أمس الخميس.



في حين نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1748.70 دولار للأونصة.