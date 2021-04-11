أسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الاحد

تنشر السومرية نيوز، قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية لليوم الاحد.
وانخفضت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 356 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 353 الف دينار في أسواق الجملة لشارع النهر في بغداد.
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 330 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 281 الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 357 الفاً 365 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و340 الف دينار.