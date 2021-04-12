تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية لهذا اليوم الاثنين.



147,300

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السعر في الصيرفات ( تقريبي)

146,750

147,750

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اربيل / بورصة

147,550

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البصرة / بورصة

147,500

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بغداد - بورصة الكفاح147,300....السعر في الصيرفات ( تقريبي)146,750147,750——————————————اربيل / بورصة147,550——————————-البصرة / بورصة147,500——————————