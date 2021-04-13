أسعار الذهب في الأسواق المحلية لليوم الثلاثاء

وانخفضت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 357.500 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 352.500 الف دينار في أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد.أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 331 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 326 الف دينار.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 360 الفاً 365 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و340 الف دينار.