العراق يستأنف نقل البضائع (ترانزيت) عبر اراضيه لدول الجوار

إعلام هيأة المنافذ الحدودية ذكر في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "الاجتماع عُقد في وزارة النقل، برئاسة وزير النقل، وبحضور رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، وممثلي الدوائر ذات العلاقة".واضاف انه "جرى خلال الاجتماع حسم موضوع الترانزيت ووضع الضوابط اللازمة له، واستئنافه اعتباراً من يوم غد الأربعاء من منافذ (زرباطية، القائم، طريبيل، المنذرية، سفوان وعرعر) وهي ستة منافذ حدودية مع خمس دول، من اجل نقل البضائع (ترانزيت)عبر العراق لدول الجوار".واكد رئيس هيأة المنافذ الحدودية، ان "هذا الامر يعد من الخطوات المهمة لزيادة إيرادات الدولة وتفعيل موقع العراق المهم".