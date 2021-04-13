العراق وتتارستان يبحثان التعاون في مجالات النفط والطاقة

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إن وزيرها "احسان عبدالجبار إسماعيل، التقى رئيس تتارستان، رستم مينيخانوف، وبحث معه تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في جميع المجالات وخصوصاً في مجال النفط والطاقة وسبل تعزيزها وبما يحقق الاهداف المشتركة، مؤكداً حرص العراق على تعزيز وتوسيع العلاقات مع دول العالم في كافة المجالات وخصوصاً في المجالات النفطية والاقتصادية".وخلال الزيارة، التقى الوزير بحسب البيان، "بعددٍ من الطلبة العراقيين الدارسين في جامعة قازان الفيدرالية للحصول على درجة الدكتوراه و الماجستير، حيث وجه الطلبة هناك بإعداد تقارير عن المشاريع النفطية و كل حسب اختصاصه وبعد ان يتم تقييم التقرير من قبل الجهات المختصة في الوزارة يكون لصاحب التقرير الناجح الاولوية في الحصول على فرصة عمل".وتابع أن "وزير النفط والوفد المرافق له كان قد التقى برئيس شركة( Tatneft ) و وعدد من المسؤولين فيها ، تم خلال اللقاء مناقشة عمل الشركة في السوق العراقية الواعدة للاستفادة من امكانيات الشركة في مجال بناء المنشآت المتكاملة المختصة بالصناعات التحويلية و البتروكيمياوية ، فيما عبر رئيس الشركة عن رغبتهم في المنافسة بتنفيذ المشاريع التخصصية الى جانب الشركات الاجنبية الاخرى ، مضيفاً أنه تقديم مقترحات و دراسة متكاملة لأنشاء معامل متخصصة بعد الحصول على الدعم الكامل من الحكومة العراقية".