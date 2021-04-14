الرافدين يعلن عن فروعه المشمولة بالتقديم على السلف

ودعا المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز ان "منتسبي القوات الأمنية والموظفين إلى اتباع سياق التعليمات وآلية التقديم على السلفة".وأوضح أن الفروع المشمولة هي:• فروع بغداد..(الفرع الرئيسي - فرع الحي العربي - فرع المعرفة - فرع القصر الابيض - فرع المصافي - فرع الخضراء - فرع المشتل - فرع براثا - فرع الخنساء - فرع حي العامل - فرع الباب الشرقي - فرع القدس - فرع الخلفاء )• فروع بابل(فرع بابل - فرع الجسر )• فروع النجف(فرع حي الامير - فرع السمنت)• فروع كربلاء(فرع الشهداء - فرع الهندية )• فروع صلاح الدين( فرع بلد - فرع الدجيل - فرع تكريت )• فروع الديوانية( فرع القادسية - فرع الجانب الايمن )• فروع واسط(فرع قرطبة - فرع المشروع)• المثنى(فرع المثنى )• فروع ذي قار(فرع سوق الشيوخ - فرع اور - فرع النيل - فرع الشطرة)• فرع نينوى(فرع شارع نينوى 112 )• فروع الانبار(فرع الانبار – فرع الفلوجة )• فرع كركوك(الفرع الرئيسي )• فروع ديالى(فرع المقدادية - فرع الفاروق - فرع بلدروز- فرع ديالى )• فروع البصرة(فرع البصرة - فرع الصيادلة - فرع الاستقلال - فرع المدينة )• فروع ميسان( فرع الهادي - فرع العمارة – فرع ميسان)