أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية والمعادن في العراق

تنشر السومرية نيوز، قائمة باسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية والمعادن في العراق لهذا اليوم الاربعاء.



اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 149,500

سعر شراء الدولار 148,500

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار 2,440,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 119,73 دولار

100 باوند 137,98 دولار

100 دولار 811,30 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1747,84$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 64,42 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 60,95 دولار



سعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار 149,500سعر شراء الدولار 148,500تقريبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار 2,440,000 تومانتقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو 119,73 دولار100 باوند 137,98 دولار100 دولار 811,30 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1747,84$ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت 64,42 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي 60,95 دولار