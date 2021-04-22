أسعار صرف الدولار في السوق العراقية لليوم الخميس

تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الخميس، بحسب رصد مختصين.





147,800

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السعر في الصيرفات ( تقريبي)

147,250

148,250

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اربيل / بورصة

148,000

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البصرة / بورصة

148,050

—————————— بغداد - بورصة الكفاح147,800....السعر في الصيرفات ( تقريبي)147,250148,250——————————————-اربيل / بورصة148,000——————————-البصرة / بورصة148,050——————————