أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 147,800
سعر شراء الدولار ⬅️ 147,300
تقريبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,440,000 تومان
تقريبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 120,05 دولار
100 باوند ⬅️ 138,74دولار
100 دولار ⬅️ 834,6 ليرة تركية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1788 $
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 65,58 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 61,74 دولار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ