انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة الاجنبية

وسجل مزاد بيع وشراء العملات الاجنبية انخفاضا في مبيعاته بنسبة 13.24 بالمئة لتصل الى 177 مليونا و 231 الفاً و 378 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء، حيث بلغت المبيعات 204 ملايين و267 ألفا و 368 دولاراً.وذهبت المشتريات البالغة 162 مليونا و581 ألفا و378 دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 14 مليونا و 650 ألف دولار بشكل نقدي.