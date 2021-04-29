انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة الاجنبية

انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، في مزاد العملة الاجنبية لتسجل 177 مليون دولار.
وسجل مزاد بيع وشراء العملات الاجنبية انخفاضا في مبيعاته بنسبة 13.24 بالمئة لتصل الى 177 مليونا و 231 الفاً و 378 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء، حيث بلغت المبيعات 204 ملايين و267 ألفا و 368 دولاراً.
وذهبت المشتريات البالغة 162 مليونا و581 ألفا و378 دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 14 مليونا و 650 ألف دولار بشكل نقدي.