انخفاض اسعار النفط بفعل تراجع الطلب في الهند

وأظهرت بيانات أولية أن مبيعات الوقود المحلية لشركات التكرير الحكومية الهندية تراجعت في نيسان، بسبب قيود تهدف إلى وقف الموجة الثانية المتفشية من الإصابات بفيروس كورونا.ونزل خام برنت لتسوية تموز 0.26 بالمئة ليسجل 66.50 دولاراً للبرميل في الساعة 05:24 بتوقيت غرينتش.فيما انخفض خام خام غرب تكساس الوسيط لتسليم حزيران بنسبة 0.28 ٪ إلى 63.30 دولارًا للبرميل.وكانت أسعار النفط قد ارتفعت في مطلع العام 2021 على خلفية احتمالات انتعاش الطلب مع طرح لقاحات Covid-19، مما يمهد الطريق لنشاط اقتصادي أكبر.ومع ذلك؛ فإن التعافي كان متفاوتًا، حيث عانت بعض الدول من تجدد موجات الفيروس، وفي الوقت نفسه، بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها هذا الشهر في تخفيف قيود الإمدادات التي فرضوها العام الماضي لاستنزاف المخزونات العالمية المتضخمة وإنعاش الأسعار.