ارتفاع ملحوظ بمبيعات البنك المركزي للعملة الصعبة

وشهد مزاد البنك المركزي لبيع وشراء العملات الاجنبية، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 9.88 بالمئة لتصل الى 178 مليونا و947 الفاً و783 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.وذهبت المشتريات البالغة 149 مليوناً و447 ألفا و783 دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 91 مليونا و500 ألف دولار بشكل نقدي.كما قام 32 مصرفاً بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و18 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، و16 شركة صرافة مشاركة.