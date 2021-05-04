تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار والمعادن الثمينة في الأسواق المحلية، لليوم الثلاثاء



اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 148,500

سعر شراء الدولار ⬅️ 147,500

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2,220,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 120,32 دولار

100 باوند ⬅️ 138,85 دولار

100 دولار ⬅️ 828,15 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1785,88 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 68,56 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 64,33 دولار سعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار ⬅️ 148,500سعر شراء الدولار ⬅️ 147,500تقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار ⬅️ 2,220,000 تومانتقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو ⬅️ 120,32 دولار100 باوند ⬅️ 138,85 دولار100 دولار ⬅️ 828,15 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1785,88 $ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 68,56 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 64,33 دولار