ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية في بغداد بشكل طفيف.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
بينما استقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، وسعر الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.
وفي ما يلي اسعار صرف الدولار في بغداد و3 محافظات:
بغداد - بورصة الكفاح
148,100
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السعر في الصيرفات ( تقريبي)
147,500
148,500
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اربيل / بورصة
148,250
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البصرة / بورصة
148,100
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الموصل / بورصة
148,300