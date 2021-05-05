وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.بينما استقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، وسعر الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.وفي ما يلي اسعار صرف الدولار في بغداد و3 محافظات:بغداد - بورصة الكفاح148,100....السعر في الصيرفات ( تقريبي)147,500148,500——————————————-اربيل / بورصة148,250——————————البصرة / بورصة148,100——————————الموصل / بورصة148,300