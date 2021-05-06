ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 70 دولارًا للبرميل

وارتفع النفط في عام 2021 مع انتعاش الاقتصادات الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة والصين من تأثير الوباء، مما أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة، بينما تكافح الهند، مستورد النفط الخام الرئيسي، موجة فيروس كورونا القياسية التي أضعفت النشاط الاقتصادي.وارتفع سعر خام برنت في يوليو بنسبة 0.25٪ إلى 69.13 دولارًا للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE في الساعة 05:26 وبلغت الأسعار يوم الأربعاء 69.95 دولاراً.ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لتسليم يونيو بنسبة 0.2٪ إلى 65.79 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية.في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات حكومية تقلص مخزونات النفط الخام بنحو ثمانية ملايين برميل الأسبوع الماضي وزادت الصادرات، لكن مخزونات البنزين ارتفعت للأسبوع الخامس على التوالي. بشكل منفصل، من المتوقع أن يؤدي الطلب المكبوت على السفر في البلاد إلى قفزة بنسبة 30 ٪ في استخدام وقود الطائرات هذا الصيف.