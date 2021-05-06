تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار والمعادن الثمينة في الأسواق المحلية، لليوم الخميس.





اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 149,000

سعر شراء الدولار ⬅️ 148,000

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2,215,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 120,03 دولار

100 باوند ⬅️ 139,06 دولار

100 دولار ⬅️ 832,84 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1785,31 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 68,82 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 65,44 دولار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار ⬅️ 149,000سعر شراء الدولار ⬅️ 148,000تقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار ⬅️ 2,215,000 تومانتقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو ⬅️ 120,03 دولار100 باوند ⬅️ 139,06 دولار100 دولار ⬅️ 832,84 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1785,31 $ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 68,82 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 65,44 دولارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ