أسعار الذهب في الأسواق المحلية العراقية

تنشر السومرية نيوز، قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية لليوم الخميس.
وارتفعت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 365 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 363 الف دينار في أسواق الجملة لشارع النهر في بغداد.
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 335 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 330 الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 365 الفاً و 370 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و 345 الف دينار.