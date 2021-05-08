ارتفاع خام البصرة الخفيف

وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 67.72 دولاراً للبرميل بمقدار 0.32 دولار، أو بنسبة 0.47% عن يوم الخميس الماضي.وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك وسجل الخام العربي الخفيف السعودي 67.68 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 66.61 دولارا للبرميل، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 66.66 دولارا للبرميل، وبلغ سعر بوني الخفيف النيجيري 66.82 دولارا، وجيراسول الانغولي 67.68 دولارا.وكانت أسعار النفط العالمية ارتفعت ليغلق خام برنت على 68.23 دولارا، وخام غرب تكساس الأميركي على 64.8 دولارا.