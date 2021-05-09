اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار والمعادن الثمينة في الأسواق المحلية، لليوم الاحد.



اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 149,000

سعر شراء الدولار ⬅️ 148,000

تقريبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2,215,000 تومان

تقريبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 121,63 دولار

100 باوند ⬅️ 139,89 دولار

100 دولار ⬅️ 823,35 ليرة تركية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1831,99 $

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 68,23 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 64,82 دولار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار ⬅️ 149,000سعر شراء الدولار ⬅️ 148,000تقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار ⬅️ 2,215,000 تومانتقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو ⬅️ 121,63 دولار100 باوند ⬅️ 139,89 دولار100 دولار ⬅️ 823,35 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1831,99 $ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 68,23 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 64,82 دولارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ