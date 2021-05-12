اوبك تزيد انتاج النفط والعراق ضمن دول المقدمة

وبحسب التقرير الشهري للمنظمة، فإن الزيادات الأكبر جاءت من نيجيريا إذ ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 75 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 1.548 مليون برميل يوميًا، تليها ايران مسجلة زيادة قدرها 73 الف برميل يوميا".وتابع بأن السعودية جاءت ثالثا بزيادة قدرها 34 الف برميل ومن ثم جاء العراق رابعا بزيادة قدرها 6 الاف برميل يوميا ليصل الى 3.920 ملايين برميل يوميا بعد ان كان 3.914 ملايين برميل يوميا في شهر آذار الماضي ومن ثم غينيا الاستوائية والامارات بمقدار 5 آلاف برميل لكل منهما.وكما يشير التقرير، إلى أن أكبر انخفاض جاء من فنزويلا، حيث انخفضت الشحنات بمقدار 81 ألف برميل يوميًا ، لتصل الى 445 مليون برميل يوميا، تليها ليبيا بمقدار 67 الف برميل وانغولا بمقدار 16 الف برميل.وتوقعت منظمة الدول المصدرة للنفط نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بنحو 6 ملايين برميل يوميًا، بمتوسط 96.5 مليون برميل في اليوم.