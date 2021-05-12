فروع مصرف الرشيد التي ستفتح ابوابها خلال عيد الفطر المبارك

وذكر المكتب الاعلامي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه " ومن اجل استمرارتقديم الخدمة للزبائن قرر مصرف الرشيد وبتوجيه من مديره العام فتح عدد من فروعه خلال عيد الفطر المبارك".واضاف ان الدوام سيستمر خلال ايام العيد لصرف مستحقات ورواتب حاملي بطاقة (نخيل).وتابع المصرف بحسب البيان بأن الفروع التي ستفتح ابوابها هي:١- بغداد (البياع / اليرموك/ ثورة العشرين/ الامام الاعظم)٢- بابل فرع( الحلة)٣- كربلاء فرع (الحسين)٤- النجف فرع ( الروضة)٥- الديوانية ( الفرات)٦- المثنى ( السماوة)٧- واسط ( واسط )٨- ميسان( الكرامة)٩- كركوك ( ١ حزيران)١٠- ذي قار ( اريدو)١١-البصرة ( القرنة / الزبير / شارع الثورة)١٢-الانبار ( حديثة / هيت / عامرية الفلوجة)١٣- صلاح الدين ( شيشين/سامراء)١٤- ديالى ( اشنونا/ خانقين)١٥- نينوى ( الجزيرة)