اسعار النفط تنخفض من اعلى ارتفاع خلال 8 اسابيع

ونزل خام برنت 66 سنتا أو 0.98 بالمئة إلى 68.65 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:03 بتوقيت جرينتش.فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.03 بالمئة إلى 65.41 دولارًا للبرميل ، بعد أن ارتفع بنسبة 1.2٪ في الجلسة السابقة.وقالت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في تقريرها الشهري يوم الأربعاء إن الطلب على النفط يتجاوز العرض بالفعل ومن المتوقع أن يزداد النقص أكثر حتى إذا عززت إيران الصادرات.وفي اليوم السابق ، التزمت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لعودة قوية للطلب العالمي على النفط في عام 2021، مع إلغاء النمو في الصين والولايات المتحدة لتأثير أزمة فيروس كورونا في الهند.لكن القلق العالمي يتزايد بشأن الوضع في الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث ينتشر نوع من فيروس كورونا عبر الريف في أكثر 24 ساعة دموية منذ بدء الوباء.